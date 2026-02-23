Aggredisce la compagna s’impossessa dell’auto e si schianta | arrestato albanese

Un albanese è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna, rubato la sua auto e finito con un incidente. La causa principale è stata una lite scoppiata in casa, che ha portato l’uomo a perdere il controllo del veicolo e a schiantarsi contro un albero. Le forze dell’ordine lo hanno fermato poco dopo, trovandolo in possesso di strumenti usati per minacciare la donna. L’uomo era già conosciuto per precedenti simili.

L'aggressione nei confronti della compagna, poi la fuga in auto e l'inseguimento con i carabinieri. Infine l'incidente e le manette. Un uomo di 23 anni, cittadino albanese, è stato arrestato a Cologno Monzese con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio. Tutto è iniziato in via Santa Maria dove alcuni passanti hanno chiamato il 112 segnalando la donna che chiedeva aiuto. Sul posto sono intervenuti i militari della tenenza di Cologno che, una volta usl post, hanno notato un'auto che, alla loro vista, si dava alla fuga. È nato un inseguimento fino a via Curiel, dove l'uomo alla guida si è schiantato contro un marciapiede.

