Si gustano le fragole al Biomercato | il segreto per un frutto di qualità
Al Biomercato di Alfonsine, in piazza Monti, sono arrivate le fragole disponibili ogni mercoledì pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00. I clienti possono acquistare il frutto fresco direttamente dal banco, che viene proposto in questa giornata specifica. La vendita si svolge regolarmente ogni settimana, offrendo un’opportunità di acquisto per chi cerca prodotti di stagione.
Sono arrivate le fragole al Biomercato di Alfonsine, che si tiene tutti i mercoledì pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00 in piazza Monti. Ora si apre così la bella stagione con il frutto primaverile per antonomasia.Ci vogliono quasi 9 mesi (da agosto ad aprile) per cominciare a raccogliere i primi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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