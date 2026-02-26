Anche al Biomercato si celebra la festa delle donne | un omaggio floreale per tutte le clienti

Il Biomercato di Alfonsine, in Piazza Monti, mercoledì 4 marzo festeggia le donne. In occasione della Giornata internazionale della donna (che si celebra l’8 marzo), gli stand del Biomercato vogliono dare un sincero benvenuto a tutte le clienti che lo frequentano. A tutte le clienti che verranno a fare la spesa, infatti, Elisa, Cesare, il Baffo, Pierfranco Marco e Debora offriranno un piccolo omaggio floreale. "In questo momento storico dove molte cose vengono messe in discussione, molto spesso in modo confusionario e poco sincero, l’8 di marzo dovrebbe ricordarci, come anche negli altri 364 giorni dell’anno, che le donne sono la centralità nella società di oggi come in quella di ieri", spiegano i produttori del Biomercato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

