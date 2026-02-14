Si fingono carabinieri e rubano gioielli a un' anziana arrestati

Una coppia si è presentata alla porta di un’anziana fingendosi carabinieri e le ha chiesto di consegnare i gioielli, perché la sua auto sarebbe stata usata per un furto. La donna ha creduto alla farsa e ha consegnato i preziosi, tra cui alcuni anelli e collane. La polizia ha arrestato i due uomini poco dopo, recuperando parte della refurtiva.

In manette un uomo e una donna, fermati dalla polizia in autostrada. Fondamentale la richiesta d'aiuto da parte dei vicini di casa “La tua auto potrebbe essere stata usata per rapinare una gioielleria”. Con questa scusa una coppia ha bussato alla porta di un'anziana invitandola, fingendosi carabinieri, a consegnare i preziosi con la refurtiva. Una volta recuperati gli oggetti di valore sono così fuggiti via. È accaduto nei giorni scorsi in un comune della provincia tirrenica. A seguito di segnalazione alla Sala Operativa, la coppia è stata individuata e bloccata sul tratto autostradale A20 Messina-Palermo, direzione Messina, dai poliziotti del Commissariato di P.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Due ragazzi di sedici anni si sono presentati alla porta di un’anziana donna, fingendosi carabinieri.

Due uomini sono stati fermati a Belluno con l’accusa di aver rubato 30mila euro di gioielli.

