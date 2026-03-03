Due uomini si sono presentati come carabinieri e hanno tentato di truffare una donna di 94 anni a Sale Marasino, Brescia. Approfittando dell’assenza della badante, uscita per la spesa, hanno cercato di rubarle circa 30 mila euro in gioielli. Tuttavia, sono stati arrestati poco dopo.

Sale Marasino (Brescia), 3 marzo 2026 – Hanno approfittato della badante, uscita per fare la spesa e hanno cercato di truffarla, ma sono stati arrestati. È accaduto ieri, quando i Carabinieri della Compagnia di Brescia, con il supporto dei militari della Stazione di Marone hanno messo in manette in flagranza di reato il terzetto. La vittima, la signora Rachele, è una pensionata di 94 anni ed è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per un Carabiniere del Comando Provinciale di Brescia. Il truffatore l’ha avvertita della “della necessità di consegnare denaro e preziosi per evitare conseguenze giudiziarie”. Quando la badante è uscita una donna si è presentata a casa della signora Rachele, ricevendo 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sale Marasino, si fingono carabinieri e truffano una 94enne: arrestati con 30mila euro di gioielli

