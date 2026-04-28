Sì della Regione al prolungamento linea 389 Amat fino a Monreale | Così favoriamo la mobilità di residenti e turisti

La Regione ha approvato il prolungamento della linea 389 dell'Amat fino a Monreale. La decisione riguarda la linea urbana gestita dall'azienda di trasporto pubblico nel Comune capoluogo e nel territorio di Monreale. L'estensione è stata ufficialmente confermata, consentendo di collegare meglio le due zone sia per i residenti che per i turisti. La modifica entrerà in vigore a breve, secondo quanto comunicato dall'ente regionale.

La Regione ha autorizzato il prolungamento della linea urbana 389 dell'Amat, società che gestisce il trasporto pubblico nel Comune capoluogo, nel territorio di Monreale. Il provvedimento dell'assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità rientra nell’ambito di applicazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Linea 389 Monreale-Palermo, caos senza fine: oggi di nuovo niente bus AMATMonreale – Nonostante AMAT avesse assicurato la ripresa del servizio dopo la sospensione di ieri, oggi le corse sulla linea 389 Monreale-Palermo non... Leggi anche: La Regione Siciliana dà (finalmente) l’ok al bus 389, riparte il collegamento Palermo-Monreale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Von der Leyen ai leader Mediorientali: Nei momenti di crisi i legami si rafforzano; Proroga concessioni elettriche, le Regioni chiederanno modifiche; CIE: Nuove aperture straordinarie e prolungamento orario delegazioni; Regione, 3 milioni per il prolungamento dell’orario dei nidi comunali. Veneto, i risultati del referendum sulla riforma della giustizia in diretta: in regione vince il «sì» con il 58%. Il «no» domina in 5 città: Nordio «bocciato» nella sua ...«Complimenti e benvenuti in squadra a Giulio Centenaro e Alberto Di Rubba, i due neo deputati eletti alle elezioni suppletive di Padova e Rovigo. Certi che porteranno avanti le istanze del territorio, ... corrieredelveneto.corriere.it Referendum giustizia, il No vince in 17 regioni, il Sì in Lombardia, Veneto e FriuliReferendum giustizia, il Sì trionfa in tre regioni: Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Il No, secondo gli ultimi dati ancora in aggiornamento, vince in 14 regioni. In Abruzzo, Trentino-Alto ... leggo.it Emilia-Romagna, proposta di legge per rimborsare chi deve andare fuori regione per sottoporsi ad un intervento L'iniziativa di Pd, Avs, Civici con de Pascale e M5S è stata promossa dalle associazioni dei trapiantati... facebook Regione Puglia, con il Piano Regionale della Prevenzione (PRP), è impegnata nella: - formazione degli operatori SPESAL delle ASL - elaborazione e diffusione di documenti tecnici per la prevenzione dei rischi - attività di vigilanza negli ambienti di lavoro # x.com