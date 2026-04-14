Oggi sulla linea 389 che collega Monreale a Palermo, il servizio di autobus AMAT non è stato effettuato, nonostante le promesse di ripresa dopo la sospensione di ieri. La mancanza di corse ha causato disagi ai pendolari che devono spostarsi tra le due località. La situazione si ripete dopo le comunicazioni di ripristino fornite dall’azienda di trasporto pubblico.

Monreale – Nonostante AMAT avesse assicurato la ripresa del servizio dopo la sospensione di ieri, oggi le corse sulla linea 389 Monreale-Palermo non sono garantite. A fare chiarezza sulla vicenda è il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono. Già nella mattinata di oggi è convocata una riunione urgente per trovare una soluzione al nodo ancora irrisolto: stabilire chi debba effettivamente gestire il collegamento, se AMAT o AST. Nel frattempo, per limitare i disagi nella prima mattinata, la ditta Giordano garantirà gratuitamente il trasporto fino alla Rocca. Il sindaco tiene a precisare un punto fondamentale: non si tratta di un problema di pagamenti.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Linea 389 Monreale-Palermo, caos senza fine: oggi di nuovo niente bus AMAT

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