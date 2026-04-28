Il parlamento ha approvato la cessione gratuita della nave Garibaldi all’Indonesia. La decisione si basa su una valutazione dello Stato Maggiore della Difesa, che ha calcolato i costi che sarebbero stati sostenuti per mantenere la nave nel proprio arsenale. La cessione, quindi, permette di evitare spese significative legate alla gestione e all’assistenza della nave stessa. La decisione è stata presa senza ulteriori dettagli sui costi specifici o sulle modalità di consegna.

Dopo quello delle commissioni del Senato, è arrivato il parere favorevole delle riunite Affari esteri e Difesa della Camera al decreto del ministero che prevede la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d’Indonesia. L’operazione, su cui è stao registrato uno scontro tra maggioranza e opposizioni, è così giunta all’epilogo finale. La cessione sarà finalizzata presumibilmente entro dicembre 2026. Stando alle indicazioni fornite dal dossier dello Stato Maggiore della Difesa, la cessione a titolo gratuito, per un valore complessivo stimato in circa 54 milioni di euro (54.022.426,67), non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto non determina nuovi impegni di spesa per l’Amministrazione della Difesa.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sì del parlamento alla cessione gratis di nave Garibaldi all’Indonesia: ecco quanto sarebbe costato mantenerla

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