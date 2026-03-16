Nave Garibaldi all’Indonesia a titolo gratuito stallo in parlamento | voto slittato ecco perché

In Parlamento si è deciso di rinviare il voto sul trasferimento gratuito della nave Garibaldi all’Indonesia. La nave, un incrociatore portaeromobili varato il 4 giugno 1983 e entrato in servizio nel 1985, è al centro di questa discussione. Le opposizioni hanno ostacolato la decisione, portando allo slittamento della deliberazione. La situazione rimane in sospeso mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Il parere delle commissioni competenti Esteri e Difesa, sostanzialmente un via libera all’operazione sarebbe dovuto arrivare entro lunedì 16 marzo, ma le opposizioni, con in prima fila Pd e Cinque Stelle, hanno ottenuto il rinvio del voto. Sul tavolo c’è un tema delicato: il passaggio a titolo gratuito della Nave Garibaldi all’ Indonesia. La cessione di materiali d’armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche è infatti consentita esclusivamente per materiali difensivi, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Con una nota diramata nei giorni scorsi i senatori Dem Alessandro Alfieri e Graziano Delrio hanno messo in evidenza che la decisione di rinviare il voto è stata condivisa «anche da una parte delle forze politiche di maggioranza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Nave Garibaldi all’Indonesia a titolo gratuito, stallo in parlamento: voto slittato, ecco perché Articoli correlati Nave Garibaldi gratis all’Indonesia, il governo non va in CommissioneOpposizioni all’attacco nelle commissioni Esteri e Difesa della Camera sulla questione della cessione all’Indonesia della portaerei Garibaldi. Nave Garibaldi verso l’Indonesia, il rammarico di CONFAPI TarantoTarantini Time QuotidianoLa storica Nave Giuseppe Garibaldi (C 551), per oltre vent’anni unità di bandiera della Marina Militare, sembra ormai... Una raccolta di contenuti su Nave Garibaldi Temi più discussi: Perché l’Italia regalerà Nave Garibaldi all’Indonesia; La nave Garibaldi ceduta all'Indonesia, operazione in chiusura. La delusione di Taranto, addio al museo. Cancellata la storia; Nave Garibaldi gratis all'Indonesia, battaglia nelle Commissioni. Le minoranze: Ottenuto rinvio del voto al Senato; Nave Garibaldi e i sottomarini DGK all’Indonesia. Parla il presidente di DRASS Sergio Cappelletti. Nave Garibaldi ceduta gratis all’Indonesia: perché l’Italia regala la sua ex portaerei (e cosa ci guadagna davvero)Una portaerei che valeva 450 milioni di dollari cederà il passo a un accordo diplomatico da 1,5 miliardi di euro in commesse industriali. Ma la città pugliese ... infodifesa.it Garibaldi all’Indonesia, il M5S chiede chiarimentiIl Movimento 5 Stelle chiede al governo chiarimenti sulla possibile cessione gratuita della nave Garibaldi all’Indonesia. trmtv.it Nave Garibaldi: ecco la lettera che il Governo non ha voluto mostrare al Parlamento e le motivazioni della Rauti nel resoconto della commissione di @marcolillo e @PacelliValeria x.com Nave Garibaldi sarà ceduta gratis all’Indonesia - facebook.com facebook