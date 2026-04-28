A 50 anni, il trucco richiede un approccio diverso rispetto alle epoche precedenti. Sono preferibili texture leggere e idratanti che migliorano l’aspetto della pelle senza appesantirla, evitando polveri che accentuano le rughe o effetti opachi. Le formule più leggere si adattano meglio alle esigenze di una pelle matura, favorendo un risultato naturale e luminoso. È importante scegliere prodotti che si integrino bene con la pelle, senza creare effetti troppo coprenti.

A 50 anni il trucco, proprio come la skincare, dovrebbe evolvere e adattarsi a nuove esigenze. Meglio abbandonare i fondotinta troppo coprenti e scegliere formule leggere e idratanti, capaci di valorizzare l’incarnato senza appesantirlo. A nche le sopracciglia contribuiscono a dare freschezza al viso: è preferibile mantenerle naturali, evitando di definirle in modo eccessivo. Infine, sarebbe meglio mettere da parte i rossetti scuri e opachi, che tendono a indurire i tratti, optando per tonalità più luminose e texture morbide. Tutte le dritte per un trucco fresh, ogni giorno. Truccarsi a 50 anni, i consigli per un makeup veloce e “anti-aging” X Leggi anche › “No mascara make up”: non mettere il mascara è sempre più cool Le regole del trucco a 50 anni: imperativo leggerezza.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sì a consistenze leggerissime, no a polveri che enfatizzano le rughe e a formulazioni opache. Le buone condotte per un trucco flawless, dopo gli anta

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