L'attrice ha deciso di apparire senza filtri in un nuovo film del regista bolognese, interpretando un ruolo accanto a Massimo Ghini. A 61 anni, ha scelto di mostrare le rughe, ritenendo che fosse un modo autentico di rappresentare il personaggio. La scena in cui si scopre senza trucco è stata condivisa pubblicamente, suscitando commenti sulla scelta di autenticità.

L’attrice interpreta Clara, ex moglie di Gianni Riccio (Massimo Ghini), celebre conduttore televisivo finito in carcere per riciclaggio. Dopo molti anni, lei si fa viva con una lettera consolatoria che riapre in Gianni i ricordi di un amore antico. Quell’amore potrebbe rinascere ed essere la scintilla di una nuova vita personale e professionale. «Se non avessi accettato la parte, sarebbe stata un’occasione persa», dice a Vanity Fair Ferrari, «la mia carriera è fatta di tante immagini iconiche che mi hanno regalato i registi con cui ho lavorato. Mi mancava Avati, che mi ha donato un personaggio intriso di malinconia, come il suo cinema. Un cinema che mi corrisponde, che mi ha formato e mi manca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Isabella Ferrari si mette a nudo per Pupi Avati: «Mostrarsi a 61 anni con le rughe poteva essere pericoloso. Ma è bello vedere che hai dato anima a una donna»

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