Shock a Sheffield | Vafaei abbatte Trump e stravolge il Mondiale

Un risultato sorprendente si è verificato a Sheffield durante il Mondiale di snooker, quando l'atleta iraniano ha sconfitto il numero uno del mondo con un punteggio di 13-12. La vittoria permette a Vafaei di qualificarsi per i quarti di finale della competizione, mentre il giocatore statunitense viene eliminato. La partita ha attirato l’attenzione degli appassionati di sport, che hanno seguito con interesse questa sfida decisiva.

? Cosa sapere Vafaei batte Trump 13-12 a Sheffield superando il numero uno del mondo.. L'atleta iraniano accede ai quarti di finale del Campionato Mondiale di Snooker.. Vafaei ha conquistato un traguardo storico a Sheffield battendo il numero uno del mondo per 13 frame a 12, superando Judd Trump e assicurandosi un posto tra i migliori otto al Campionato Mondiale di Snooker. La sfida disputatasi in Inghilterra ha l’atleta iraniano prevalere sul primatista della classifica mondiale con un punteggio estremamente serrato. Vafaei, che ha dovuto affrontare diverse fasi di qualificazione prima di approdare al torneo principale, ha dimostrato una determinazione fuori dal comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shock a Sheffield: Vafaei abbatte Trump e stravolge il Mondiale Notizie correlate Lo Sheffield Wednesday retrocede dai rivali dello Sheffield United dopo la sconfitta nel derby di Steel City2026-02-22 15:56:00 Giorni caldissimi in redazione! Lo Sheffield United ha vinto 2-1 nel derby… La retrocessione dello Sheffield Wednesday dal... Samsung Galaxy S26 a soli 99$: l’offerta shock che stravolge il mercatoL’operatore statunitense T-Mobile ha lanciato un’offerta lampo che permette di accaparrarsi il nuovo Samsung Galaxy S26 a un prezzo inferiore ai 100... Panoramica sull’argomento Iran beats Trump (at the World Snooker Championship)Iran has defied the odds and scored a major victory over the world number one, Trump. It wasn’t in the Strait of Hormuz, however, but on the snooker table. In a shock result, Iran’s Hossein Vafaei ... politico.eu Iran's Vafaei beats world number one Trump in huge Crucible shockIran's Hossein Vafaei caused the biggest shock of this year's World Snooker Championship as he beat world number one Judd Trump ?in a final frame decider on Monday. reuters.com