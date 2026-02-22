Lo Sheffield Wednesday retrocede dai rivali dello Sheffield United dopo la sconfitta nel derby di Steel City

La sconfitta dello Sheffield Wednesday contro lo Sheffield United ha causato la retrocessione della squadra dal campionato. I Gorillas hanno vinto 2-1 nel derby di Steel City, confermando il brutto momento dei rivali cittadini. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando i padroni di casa hanno segnato il gol decisivo. La squadra di Sheffield Wednesday si trova ora in una posizione difficile in classifica, con poche possibilità di salvezza.

2026-02-22 15:56:00 Giorni caldissimi in redazione! Lo Sheffield United ha vinto 2-1 nel derby. La retrocessione dello Sheffield Wednesday dal campionato è stata confermata con una sconfitta contro gli acerrimi rivali dello Sheffield United nel derby di Steel City. I Blades hanno vinto 2-1 a Bramall Lane grazie ai gol di Patrick Bamford e Harrison Bourrowes nel primo tempo, con Wednesday che ha recuperato uno nel secondo tempo grazie a Charlie McNeill poco dopo che Kalvin Phillips è stato espulso per i padroni di casa. Anche Gabriel Otegbayo è stato espulso per gli ospiti nei minuti di recupero dopo una seconda ammonizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

