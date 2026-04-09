Samsung Galaxy S26 a soli 99$ | l’offerta shock che stravolge il mercato

L’operatore statunitense T-Mobile ha annunciato un’offerta speciale per il nuovo Samsung Galaxy S26, vendendolo a meno di 100 dollari. La promozione è valida esclusivamente il 9 aprile 2026 e richiede l’attivazione di una nuova linea telefonica su specifici piani tariffari. La promozione rappresenta un’eccezione nel mercato degli smartphone e si applica solo a clienti che rispettano le condizioni stabilite dall’operatore.

L’operatore statunitense T-Mobile ha lanciato un’offerta lampo che permette di accaparrarsi il nuovo Samsung Galaxy S26 a un prezzo inferiore ai 100 dollari, una promozione valida in data odierna, 9 aprile 2026, che richiede l’attivazione di una nuova linea su determinati piani tariffari. La manovra commerciale si concentra sul modello con memoria da 256GB, solitamente venduto a 899,99 dollari. Attraverso la sottoscrizione del piano Experience More, o alternativamente con l’aggiunta di tre linee tramite il piano Better Value, l’utente può beneficiare di uno sconto complessivo di 800 dollari. Tale riduzione non viene erogata come pagamento immediato, ma viene applicata sotto forma di crediti mensili sulla bolletta per un periodo di 24 mesi, portando il costo finale del dispositivo a soli 99,99 dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung Galaxy S26 a soli 99$: l’offerta shock che stravolge il mercato Samsung galaxy s26 ultra migliore offerta per utenti galaxy note pronti ad aggiornarsiintrodurre l’aggiornamento della gamma Galaxy S26 Ultra e le opportunità di permuta rivolte ai possessori del Note 20 Ultra permette di comprendere... Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsiun’anticipazione mirata e professionale sull’evento di rivelazione della nuova gamma galaxy, confermato ufficialmente per oggi. Samsung Galaxy S26 (Silver Shadow) Unboxing! Temi più discussi: Samsung Galaxy S26 Ultra, la recensione dopo un mese di uso: privacy, pragmatismo, AI (e ora anche AirDrop); Samsung e TIM rivoluzionano la gestione delle SIM con una nuova funzionalità su Galaxy S26; Recensione Samsung Galaxy S26; Samsung Galaxy S26 Ultra, il prezzo cala ancora: è il momento giusto per puntare sul top di gamma?. Samsung Galaxy S26 Ultra conquista l’Europa (ma non per i motivi che ci si aspetterebbe)Le principali associazioni dei consumatori concordano nel ritenere il Samsung Galaxy S26 Ultra un gioiello tecnologico. tuttoandroid.net Samsung Galaxy S26 Ultra in offerta su Amazon: prezzo scontato e Watch 8 LTE in regaloIl Samsung Galaxy S26 Ultra è in offerta su Amazon con prezzo scontato, possibilità di acquisto a rate e anche con Galaxy Watch 8 LTE da 44 mm in regalo. hdblog.it Samsung Galaxy S26 quasi al minimo storico con Galaxy Watch8 in omaggio x.com Samsung Galaxy S26, Z Fold 7 e Z Flip 7 regalano un Galaxy Watch 8, anche con operatori - facebook.com facebook