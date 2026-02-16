Gianni Gebbia in concerto al Ridotto dello Spasimo | sul palco con il suo quartetto

Gianni Gebbia si esibisce questa sera al Ridotto dello Spasimo con il suo quartetto, portando sul palco un concerto intenso e coinvolgente. La serata si svolge nel cuore di Palermo, in un teatro che ha visto passare grandi nomi del jazz e che da sempre rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati. La Fondazione The Brass Group organizza regolarmente eventi come questo, che attirano molti giovani e veterani della musica.

La Fondazione The Brass Group continua l'attività concertistica al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo della rinascita culturale della città. Il 17 febbraio alle ore 21, in programma il concerto con Gianni Gebbia Quartet, una delle formazioni più rappresentative della scena jazz contemporanea. Sul palco: Gianni Gebbia – sax e flauti, Gabrio Bevilacqua – contrabasso, Roberto Brusca – pianoforte, Gaetano Presti – batteria. La versatilità e l'innovazione di Gianni Gebbia nel dirigere e partecipare a diverse formazioni musicali sottolineano il suo ruolo centrale nella scena jazz internazionale.