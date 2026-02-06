Serata all’insegna della sperimentazione sonora al PunkFunk Gianni Gebbia presenta il suo Petrichor

Questa sera il PunkFunk di Palermo apre le porte a una proposta diversa dal solito. Alle 19, il musicista Gianni Gebbia presenta il suo nuovo progetto

Domenica 15 febbraio, a partire dalle 19, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 810) propone una serata all’insegna della sperimentazione sonora. Nel consueto contesto di cocktail, conversazioni e sensazioni condivise, l’atmosfera sarà accompagnata da Gianni Gebbia, che presenta il suo nuovo album.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Celebrando sette anni di PunkFunk, tre giorni di musica e festa, tra DJ set e live di Putan Club e Gianni Gebbia.

