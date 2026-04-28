Sgominata la gang del Campo Boario | ai domiciliari tre giovani di 20 19 e 18 anni

I carabinieri di Jesi hanno arrestato ieri sera tre giovani tra i 18 e i 20 anni appartenenti alla gang chiamata “B4L”, acronimo di Boario for life. Sono stati fermati in flagranza di reato mentre cedevano sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, uno dei giovani ha opposto resistenza ai militari. Tutti e tre sono stati posti agli arresti domiciliari.