Sgominata la gang del Campo Boario | ai domiciliari tre giovani di 20 19 e 18 anni
I carabinieri di Jesi hanno arrestato ieri sera tre giovani tra i 18 e i 20 anni appartenenti alla gang chiamata “B4L”, acronimo di Boario for life. Sono stati fermati in flagranza di reato mentre cedevano sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, uno dei giovani ha opposto resistenza ai militari. Tutti e tre sono stati posti agli arresti domiciliari.
JESI - Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri di Jesi hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per cessione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, tre giovanissimi appartenenti alla gang denominata “B4L”, acronimo di Boario for life, meglio nota come gang.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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