Sgombero tendopoli Annunziata a Bologna il parroco | Ci sentiamo orfani

Nella mattinata di oggi, la polizia locale ha eseguito lo sgombero di una tendopoli situata nell’area dell’Annunziata a Bologna. Il parroco della zona ha commentato l'evento, affermando che la comunità si sente orfana. L’intervento ha coinvolto diverse persone che si trovavano nella tendopoli, senza specificare il numero o le condizioni. La zona è stata successivamente isolata dalle forze dell’ordine.

Don Carlo Bondioli parla dopo l'intervento della polizia locale che si è occupata delle persone senzatetto sotto il portico della chiesa fuori San Mamolo: "Continuiamo ad accompagnarle nella preghiera e nell'amicizia" .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sgombero tendopoli Annunziata a Bologna, il parroco: "Ci sentiamo orfani" Notizie correlate Leggi anche: Sgomberata la tendopoli di senzatetto all’Annunziata di Bologna Annunziata verso lo sgombero, il tema discusso in Prefettura: ora la palla passa al ComuneBologna, 21 aprile 2026 – Lo sgombero del portico della Santissima Annunziata ci sarà. Una raccolta di contenuti Si parla di: Verso lo ‘sgombero’ all’Annunziata. Madrid: Pronti i posti per chi vive lì. Ma la Soprintendenza inizi i lavori. Bologna, sgomberata una tendopoli sotto il portico della Santissima AnnunziataL'accampamento adiacente all'ex convento era finito al centro di discussioni e polemiche. Per 6 persone attivato il Pris (Pronto intervento sociale) ... rainews.it Sgombero tendopoli Annunziata a Bologna, il parroco: Ci sentiamo orfaniDon Carlo Bondioli parla dopo l'intervento della polizia locale che si è occupata delle persone senzatetto sotto il portico della chiesa fuori San ... ilrestodelcarlino.it