Nella giornata del 21 aprile 2026 si è tenuto un incontro in Prefettura per discutere dello sgombero del portico della Santissima Annunziata. La decisione di procedere con lo sgombero è stata confermata, e ora la responsabilità passa alle autorità comunali. La questione riguarda il futuro dell’area, che da tempo è al centro di diverse interlocuzioni tra le istituzioni e i rappresentanti della zona.

Bologna, 21 aprile 2026 – Lo sgombero del portico della Santissima Annunziata ci sarà. Il tema è già finito la scorsa settimana sul tavolo del Comitato per l’ordine pubblico e prossimamente ci sarà un intervento risolutivo sulla situazione di incuria e degrado in cui versa il complesso di via San Mamolo, dove da tempo insiste un accampamento di senza fissa dimora. Dopo la scambio di lettere tra il Comune e la Soprintendenza, con il sindaco Matteo Lepore che aveva chiesto alle Belle Arti di occuparsi della situazione e la sovrintendente Francesca Tomba che aveva risposto come il caso fosse di competenza dell’Amministrazione, sarà la stessa polizia locale a effettuare lo sgombero, con Questura e Prefettura già attivate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Annunziata verso lo sgombero, il tema discusso in Prefettura: ora la palla passa al Comune

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