Sgombero al portico dell' Annunziata | via le tende e controlli in via San Mamolo | FOTO e VIDEO

Dopo mesi di segnalazioni, esposti e polemiche politiche, le tende sono state rimosse dal portico della Santissima Annunziata in via San Mamolo a Bologna. Sono stati effettuati controlli nella zona, con operazioni di sgombero concluse nelle ultime ore. La rimozione è stata documentata con foto e video. La zona torna così a essere libera da strutture temporanee installate nel corso del tempo.

Dopo mesi di segnalazioni, esposti e polemiche politiche, il portico della Santissima Annunziata di via San Mamolo a Bologna è stato sgomberato. Quello che avrebbe dovuto essere il cantiere per la futura sede regionale della tutela dei beni culturali si era infatti trasformato in un rifugio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate C’è un problema con le tende al portico dell’AnnunziataL’ex convento dovrebbe diventare sede della Sovrintendenza, ma non si capisce bene chi dovrebbe sgomberare l’accampamento di persone senza fissa... Portico trasformato in accampamento: scattano i controlli | FOTODa mesi, quello che dovrebbe essere un cantiere per la nuova sede regionale della tutela dei beni culturali è trasformato in un rifugio per le... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il fastidio e la coscienza: questo è (si spera) il dilemma dell'Annunziata; Iniziato lo sgombero dell’Annunziata, i primi senzatetto in dormitorio; Annunziata verso lo sgombero, il tema discusso in Prefettura: ora la palla passa al Comune; Aumentano le tende sotto al portico dell’Annunziata. Ma non si risolve sgomberando. Annunziata verso lo sgombero, il tema discusso in Prefettura: ora la palla passa al ComuneLa sottosegretaria Lucia Borgonzoni: I servizi sociali aiutino chi è in difficoltà. La protesta di Coalizione civica: La gara a chi fa più esposti tra FdI e Lega è ridicola ... ilrestodelcarlino.it Sgombero al portico dell'Annunziata: via le tende e controlli in via San Mamolo | FOTO e VIDEO x.com Weekend inteso per il Team IMA San Mamolo judo dove domenica le ragazze erano a Bari per il trofeo Italia conquistando due piazzamenti un po’ amari: 9ª Emma Ronchetti 11ª Sofia Pastore Sempre domenica al pala lame i nostri bambini hanno partecipato facebook