C’è un problema con le tende al portico dell’Annunziata

Da diversi mesi, il portico dell’ex convento dell’Annunziata, situato all’inizio di via San Mamolo, ospita un gruppo di persone senza dimora. La presenza di queste persone ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori, poiché l’area è diventata un punto di riferimento per chi vive in condizioni di disagio. Le autorità sono state informate della situazione, ma al momento non sono stati presi provvedimenti immediati.

L’ex convento dovrebbe diventare sede della Sovrintendenza, ma non si capisce bene chi dovrebbe sgomberare l’accampamento di persone senza fissa dimora Da mesi, e probabilmente anche più, il portico dell’ex convento dell’Annunziata, all’inizio di via San Mamolo, è diventato un accampamento di persone senza fissa dimora. Le tende presenti sono più o meno fisse, e cambiano di numero: dieci, a volte quindici, a volte di più. La condizione delle persone senza fissa dimora che albergano sotto al portico dell’Annunziata, e in generale degli homeless, è una questione ben nota ai servizi comunali che se ne occupano. Questo caso specifico, però, è piuttosto spinoso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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