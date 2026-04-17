Portico trasformato in accampamento | scattano i controlli | FOTO

Da diversi mesi, un cantiere destinato alla realizzazione di una nuova sede regionale della tutela dei beni culturali si è trasformato in un accampamento improvvisato, con tende montate da persone senza dimora. La situazione ha portato all’intervento delle autorità, che hanno avviato controlli per verificare la presenza di eventuali irregolarità eccessive. La zona, nota per questa particolare trasformazione, ha attirato l’attenzione di residenti e passanti.

Da mesi, quello che dovrebbe essere un cantiere per la nuova sede regionale della tutela dei beni culturali è trasformato in un rifugio per le persone senza dimora che hanno montato diverse tende. Come riferisce e documenta il capogruppo della Lega in Comune, Matteo Di Bendetto, che ha anche.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ponente, controlli a tappeto: smantellato un accampamento abusivo Svuotacantine trasformato in discarica: scattano i sigilli in un magazzinoANCONA– Un magazzino trasformato in un deposito incontrollato di rifiuti, con materiali ammassati alla rinfusa e potenziali rischi anche in caso di...