era occupato da 30 anni la celere sgombera il centro sociale l38 squat di roma

All’alba del 28 aprile, le forze dell’ordine hanno intervenuto presso il centro sociale L38 Squat, situato nel quartiere Laurentino 38 di Roma. L’edificio, occupato da circa 30 anni, era stato utilizzato come spazio di aggregazione e attività sociali. Gli agenti hanno proceduto allo sgombero, portando a termine un’operazione che ha coinvolto i reparti di pubblica sicurezza. L’intervento si inserisce nell’ambito di una serie di azioni di sgombero promosse dal Ministero dell’Interno.

Proseguono gli sgomberi da parte del Viminale: all’alba del 28 aprile le forze dell’ordine si sono recate presso l'L38 Squat (o Laurentinokkupato), un centro sociale nato a Roma, nel quartiere popolare Laurentino 38, che si è insediato nel 1991. Leggendo il modo in cui si definiscono sembra mettano in atto l’opera magnanima di chi vuole soddisfare i bisogni dei meno abbienti: “In questa assenza di servizi, di punti di aggregazione, possiamo dire nell’assenza di qualsiasi forma o presenza, pubblica o privata, che soddisfacesse il bisogno di socialità della grande componente giovanile che qui abita (o sopravvive), abbiamo occupato questo spazio dove abbiamo dato risposta a queste esigenze di socialità sicuramente della popolazione del quartiere, ma primariamente nostre”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Lunedì 20 aprile 2026 ore 5 Picchetto davanti al cancello di L38Squat #l38squatnonsitocca #occupa #resisti #roma #laurentino38 - facebook.com facebook