Roma blitz della Polizia nel centro sociale L38 Squat

Stamattina, la Polizia di Stato ha effettuato uno sgombero nel centro sociale Laurentino 38, conosciuto come L38 Squat, nel centro di Roma. Secondo una nota ufficiale, l'intervento è stato motivato dal ripristino della legalità e dalla volontà di restituire gli spazi alla loro destinazione originaria. L'operazione ha coinvolto agenti e forze dell'ordine che hanno eseguito le procedure di sgombero.

L’operazione, coordinata dalla Questura di Roma, è stata preceduta da un’attività di analisi informativa e di mappatura delle criticità, con particolare attenzione alle dinamiche di occupazione abusiva stratificatesi nel tempo all’interno del complesso di proprietà di Ater Roma. Subito dopo l’accesso allo stabile da parte delle forze dell’ordine, i tecnici di Ater hanno avviato le operazioni di bonifica degli spazi. Durante l’intervento non è stato trovato alcun occupante all’interno della struttura. Un gruppo iniziale di una decina di attivisti, poi cresciuto fino a quasi un centinaio, si è arrampicato sul tetto in segno di protesta. Il decreto Lavoro sarà oggetto di confronto e di decisione nel Consiglio dei ministri.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Roma, blitz della Polizia nel centro sociale L38 Squat Blitz della polizia nel centro sociale 'L38 Squat' a Roma Notizie correlate Sgomberato il centro sociale L38 Squat di Roma. Era occupato da 30 anniProseguono gli sgomberi da parte del Viminale: all’alba del 28 aprile le forze dell’ordine si sono recate presso l'L38 Squat (o Laurentinokkupato),... Era occupato da 30 anni, la celere sgombera il centro sociale L38 Squat di RomaProseguono gli sgomberi da parte del Viminale: all’alba del 28 aprile le forze dell’ordine si sono recate presso l'L38 Squat (o Laurentinokkupato),... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Blitz della polizia nel centro sociale 'L38 Squat' a Roma; Sgomberato a Roma il centro sociale L38 Squat, le immagini; Blitz della polizia nel centro sociale 'L38 Squat' a Roma; Sgomberato a Roma il centro sociale L38 Squat, le immagini. Roma, sgomberato il centro sociale L38 Squat: blitz della Polizia all’albaROMA (ITALPRESS) – Blitz a Roma per lo sgombero di L38 Squat, uno spazio sociale occupato da 35 anni in via Giuliotti, nel quartiere popolare Laurentino 38. Decine di blindati della polizia in tenuta ... msn.com Sgomberato a Roma il centro sociale L38 Squat, le immaginiROMA (ITALPRESS) - Blitz a Roma per lo sgombero di L38 Squat, uno spazio sociale occupato da 35 anni in via Giuliotti, nel quartiere popolare Laurentino 3 ... italpress.com È scattata all’alba di oggi, martedì 28 aprile, la maxi-operazione delle forze dell’ordine per lo sgombero del centro sociale L38 Squat, situato al sesto ponte del complesso popolare Laurentino 38. L’intervento, disposto dal Viminale, pone fine a un’occupazione x.com È stato sgomberato questa mattina il centro sociale ‘L38 Squat’ al Laurentino 38, nel quadrante sud di Roma in via Domenico Giuliotti. A partire dalle 7, contigenti della polizia in tenuta antisommossa, agenti della Digos e della squadra mobile di Roma Capital - facebook.com facebook