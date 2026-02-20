il futuro di gaza tra tendopoli e macerie

A Gaza, le persone si riuniscono nelle tendopoli, cercando conforto tra le macerie che ancora dominano il paesaggio. La crisi umanitaria si aggrava con il calare del sole, mentre l’iftar si svolge tra rovine e tende di fortuna. Le parole su ricostruzione risuonano tra le mura distrutte, ma la realtà quotidiana si svolge tra difficoltà e speranza. La situazione resta complessa e incerta, mentre la popolazione aspetta risposte concrete.

L’iftar tra le macerie circola nelle stesse ore in cui la parola “ricostruzione” viene pronunciata nei palazzi. Una famiglia palestinese stende una tovaglia sopra i detriti della propria casa distrutta, divide pane e zuppa mentre alle spalle restano ferri piegati e cemento frantumato. La scena racconta più di qualunque vertice internazionale. Sul terreno la cosiddetta tregua continua a perdere pezzi. Amnesty International Italia e Greenpeace Italia, davanti a Palazzo Chigi e alla Farnesina, hanno denunciato oltre 600 palestinesi uccisi dall’avvio del cessate il fuoco del 9 ottobre 2025, tra cui più di 100 bambini, e almeno 1.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Gaza, distruzione nella tendopoli di Khan Younis dopo il raid IdfQuesta mattina a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, si sono verificati nuovi pesanti bombardamenti israeliani.

Tra macerie e freddo, Gaza è alla fase zeroGaza si trova in una fase critica, tra distruzioni e condizioni estreme.

