Senzatetto nella materna a Bologna il Comune | Non deve succedere ma sia motivo di riflessione
Un senzatetto si è introdotto nella scuola materna Girotondo di Bologna, causando preoccupazione tra insegnanti e genitori. La presenza dell’uomo, scoperta questa mattina, ha costretto il personale a chiamare le forze dell’ordine. L’amministrazione comunale afferma che simili incidenti non devono verificarsi, ma invitano a riflettere sulle misure di sicurezza adottate. La scuola, che aveva installato un sistema di allarme, ha confermato che il dispositivo non si è attivato. La vicenda riaccende il dibattito sulla tutela degli edifici pubblici.
Bologna, 19 febbraio 2026 - Nonostante l’installazione, l’allarme antintrusione alla materna statale Girotondo non ha funzionato. Risultato un senzatetto, nel fine settimana, ha dormito nel dormitorio dei bimbi, lasciando sue tracce. Fine lavori del tram a Bologna: la data si avvicina per le zone Maggiore e Fiera (ma ci sono nuove chiusure) Sull’espisodio è intervenuto l’assessore alla Scuola Daniele Ara che ripete più volte come la materna sia statale e non comunale: “La materna ha subito un’intrusione. C’è stato un problema nell’allarme: era interrotta la linea telefonica. Di conseguenza non è arrivata la segnalazione alla società di vigilanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Violenza senza motivo a Como: senzatetto e cane aggrediti con sassi e bastone nella notteNella notte a Como, un uomo ubriaco ha aggredito un senzatetto e il suo cane nel parcheggio vicino allo stadio, usando sassi e bastoni senza apparente motivo.
«I capelli nella mano di Chiara Poggi non sono i suoi ma della sua linea materna»: il genetista corregge una certezza sul Dna. Cosa significaRecentemente, un genetista ha precisato che i capelli trovati nella mano di Chiara Poggi non sono di sua proprietà, ma della sua linea materna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Clochard dorme all’asilo: una dada lo trova in aula. Paura e rabbia tra i genitori; Mamma sottrae per la seconda volta la figlia al padre. A scuola non è mai arrivata, le hanno trovate in Francia.
In Italia continuano a morire centinaia di persone senzatetto ogni annoOgni anno nelle città italiane muoiono centinaia di persone senzatetto: nel 2025 sono state 414, l’anno precedente 434, nel 2023 ne erano morte 415, un andamento che al di là di qualche oscillazione ... ilpost.it
Un clochard ha passato la notte tra le aule della scuola materna Girotondo di Corticella: a scoprire il ventenne tunisino, sanzionato con un foglio di via, una collaboratrice dell'asilo facebook