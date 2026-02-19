Un senzatetto si è introdotto nella scuola materna Girotondo di Bologna, causando preoccupazione tra insegnanti e genitori. La presenza dell’uomo, scoperta questa mattina, ha costretto il personale a chiamare le forze dell’ordine. L’amministrazione comunale afferma che simili incidenti non devono verificarsi, ma invitano a riflettere sulle misure di sicurezza adottate. La scuola, che aveva installato un sistema di allarme, ha confermato che il dispositivo non si è attivato. La vicenda riaccende il dibattito sulla tutela degli edifici pubblici.

Bologna, 19 febbraio 2026 - Nonostante l’installazione, l’allarme antintrusione alla materna statale Girotondo non ha funzionato. Risultato un senzatetto, nel fine settimana, ha dormito nel dormitorio dei bimbi, lasciando sue tracce. Fine lavori del tram a Bologna: la data si avvicina per le zone Maggiore e Fiera (ma ci sono nuove chiusure) Sull’espisodio è intervenuto l’assessore alla Scuola Daniele Ara che ripete più volte come la materna sia statale e non comunale: “La materna ha subito un’intrusione. C’è stato un problema nell’allarme: era interrotta la linea telefonica. Di conseguenza non è arrivata la segnalazione alla società di vigilanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Senzatetto nella materna a Bologna, il Comune: “Non deve succedere, ma sia motivo di riflessione”

Violenza senza motivo a Como: senzatetto e cane aggrediti con sassi e bastone nella notteNella notte a Como, un uomo ubriaco ha aggredito un senzatetto e il suo cane nel parcheggio vicino allo stadio, usando sassi e bastoni senza apparente motivo.

«I capelli nella mano di Chiara Poggi non sono i suoi ma della sua linea materna»: il genetista corregge una certezza sul Dna. Cosa significaRecentemente, un genetista ha precisato che i capelli trovati nella mano di Chiara Poggi non sono di sua proprietà, ma della sua linea materna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.