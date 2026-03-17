Rai sede in vendita sfuma il restauro del Tiepolo a Palazzo Labia | perso un milione

La Rai ha messo in vendita la propria sede a Venezia, mentre il progetto di restauro degli affreschi di Giambattista Tiepolo a Palazzo Labia è stato interrotto. Non sono stati raccolti i circa un milione di euro necessari, anche se i fondi erano già stati stanziati e Save Venice era pronta a eseguire i lavori. La perdita di questa somma rappresenta un passo indietro per il progetto culturale.

VENEZIA - I finanziamenti necessari - circa un milione di euro - erano già stati trovati. Save Venice era pronta a restaurare il ciclo di affreschi di Giambattista Tiepolo a Palazzo Labia, la prestigiosa sede Rai per il Veneto che ormai da un paio d’anni la società del servizio pubblico ha inserito tra le sue proprietà da vendere. Ebbene, proprio su questa contestata alienazione, contro cui è schierata la città, si sono arenate anche le trattative con il comitato privato statunitense che tanti restauri ha finanziato in oltre cinquant’anni di attività. Tra le clausole richieste da Save Venice, infatti, c’era quella che l’opera restaurata restasse fruibile al pubblico, in caso di vendita del palazzo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Rai sede in vendita, sfuma il restauro del Tiepolo a Palazzo Labia: perso un milione Articoli correlati Palazzo Labia, sfuma il restauro del Tiepolo e la Rai 'perde' un milioneVENEZIA - I finanziamenti necessari - circa un milione di euro - erano già stati trovati. No alla vendita di Palazzo Labia, il comune convoca la Rai e la soprintendenzaNuova mozione unanime del consiglio comunale dopo quella del 2024, chiesta una commissione per ascoltare i vertici dell'azienda: «La sede deve... Una selezione di notizie su Palazzo Labia Discussioni sull' argomento Rai sede in vendita, sfuma il restauro del Tiepolo a Palazzo Labia: perso un milione; Palazzo Labia, la Rai vende il suo gioiello: stretta finale per trovare acquirenti; Lungomare delle Stelle, stasera i Pooh arrivano su auto d’epoca; Palazzo Labia sfuma il restauro del Tiepolo e la Rai ' perde' un milione. Palazzo Labia, sfuma il restauro del Tiepolo e la Rai 'perde' un milioneVENEZIA - I finanziamenti necessari - circa un milione di euro - erano già stati trovati. Save Venice era pronta a restaurare il ciclo di affreschi di Giambattista Tiepolo a Palazzo ... ilgazzettino.it