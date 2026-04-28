Durante le celebrazioni del 25 aprile, una donna ha esposto una bandiera con il vessillo della Brigata Ebraica, accompagnata dalla stella di David. La stessa ha dichiarato che l’atto rappresenta un omaggio agli eroi di quella unità. La presenza del simbolo e le parole pronunciate hanno suscitato reazioni e commenti tra i partecipanti alla cerimonia. Non si sono registrati incidenti o situazioni di tensione durante l’evento.

Accanto al Tricolore, spunta la stella gialla con le sei punte del Maghen David. "Un omaggio – scandisce con orgoglio Cristina Miriam Chiaffoni – agli eroi della Brigata Ebraica". Lei, da quattro anni, è la portabandiera per il 25 Aprile. Lo è stata anche sabato, poi la miseria umana ha dato ancora una volta il peggio di sè con messaggi beceri contro la donna, soprattutto minacce di morte. Dai soliti leoni da tastiera. Miriam, come sta innanzitutto? "Molto scossa, allibita, senza parole. In passato sono stata vittima di un precedente attacco, ma mai con toni del genere". Racconti cosa è accaduto. "Sabato, dopo le celebrazioni in piazza dove ero portabandiera per la Brigata Ebraica, vengono postate alcune foto su Facebook da qualche amico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sfregio per la Brigata Ebraica. Porta il vessillo per il 25 Aprile: "Io, offesa e minacciata di morte"

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