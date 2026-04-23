L’annuncio di PiùEuropa | Non porteremo il vessillo della Brigata Ebraica

Un'organizzazione politica ha annunciato che quest'anno non porterà la bandiera della Brigata Ebraica durante un evento commemorativo. La decisione non è interpretata come una rinuncia, anche se la presenza della Stella di Davide manca. La scelta è stata motivata dalla volontà di rappresentare un'interpretazione aggiornata della Resistenza, senza fare riferimento diretto alla bandiera storica della brigata.

"Quest’anno, per la prima volta, non porteremo con noi la bandiera della Brigata Ebraica: una scelta che non rappresenta una rinuncia (anche se senza Stella a guidare il “battaglione”, non sarebbe la stessa cosa), ma la volontà di attualizzare la Resistenza". Ad annunciarlo è PiùEuropa, in vista delle celebrazioni del 25 Aprile, nelle quali la compianta ‘pasionaria’ Stella Borghi (nella foto) – scomparsa nell’agosto 2024 all’età di 81 anni – sventolava orgogliosamente il vessillo. Il gruppo radicale ha deciso di evitare di portare il drappo anche per scongiurare tensioni (l’anno scorso a Parma, vennero attaccati anche con sputi dai Pro Pal)....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’annuncio di PiùEuropa: "Non porteremo il vessillo della Brigata Ebraica" Notizie correlate Meta censura il direttore del Museo della Brigata Ebraica per aver citato un documento sul nazismoNelle scorse ore Meta (Facebook) ha rimosso il profilo personale di Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica di Milano, dopo la... Il corteo del 25 aprile, Davide Romano risponde all’Arci: “La bandiera di Israele ci sarà: viene da quella della Brigata Ebraica”Milano, 13 marzo 2026 – Immancabile, come ogni anno a Milano, la polemica sulla partecipazione della Brigata Ebraica al corteo per la Liberazione,... Altri aggiornamenti Si parla di: L’annuncio di PiùEuropa: Non porteremo il vessillo della Brigata Ebraica. L’annuncio di PiùEuropa: Non porteremo il vessillo della Brigata EbraicaQuest’anno, per la prima volta, non porteremo con noi la bandiera della Brigata Ebraica: una scelta che non rappresenta una rinuncia (anche se senza Stella a guidare il battaglione, non sarebbe la ... ilrestodelcarlino.it Alcuni iraniani saranno con la Brigata ebraica il 25 Aprile a MilanoL'associazione Italia-Iran (una delle rappresentanze della comunità iraniana a Milano) sarà presente alla manifestazione milanese del 25 Aprile, sabato prossimo, insieme alla Brigata ebraica. Lo ha an ... milanotoday.it