Alcuni iraniani saranno con la Brigata ebraica il 25 Aprile a Milano

Il prossimo 25 aprile a Milano, alcuni cittadini iraniani si uniranno alla Brigata ebraica durante una manifestazione che si svolgerà nella città. L'associazione Italia-Iran, rappresentante della comunità iraniana locale, ha annunciato la propria partecipazione all'evento, che coinvolgerà diverse realtà e gruppi presenti in città. La manifestazione si terrà nel rispetto delle normative vigenti e si svolgerà in un contesto di commemorazione e confronto pubblico.

L'associazione Italia-Iran (una delle rappresentanze della comunità iraniana a Milano) sarà presente alla manifestazione milanese del 25 Aprile, sabato prossimo, insieme alla Brigata ebraica. Lo ha annunciato Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica, in una conferenza stampa.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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