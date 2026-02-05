D' Onofrio stacca la spina il sindaco sospeso si è dimesso | Voglio andare davanti al giudice da libero cittadino

Giuseppe D’Onofrio si dimette da sindaco di Serracapriola. A un anno dalla sospensione, l’ex primo cittadino ha deciso di lasciare ufficialmente il ruolo. “Voglio andare davanti al giudice da libero cittadino”, ha detto. Ora la sua carica passa a un commissario prefettizio, mentre si attende il prosieguo della vicenda giudiziaria.

A un anno di distanza dalla sospensione dalla carica, Giuseppe D'Onofrio ha rassegnato le dimissioni da sindaco di Serracapriola. Sono state protocollate questa mattina. Scatta il conto alla rovescia di 20 giorni: alla scadenza del termine, il 25 febbraio, le dimissioni diventano efficaci e.

La Democrazia cristiana annuncia la recente uscita di Giorgio Cipolla dal ruolo di segretario cittadino.

Lunedì presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per chiarire la vicenda delle dimissioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

