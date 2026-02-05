D' Onofrio stacca la spina il sindaco sospeso si è dimesso | Voglio andare davanti al giudice da libero cittadino

Da foggiatoday.it 5 feb 2026

Giuseppe D’Onofrio si dimette da sindaco di Serracapriola. A un anno dalla sospensione, l’ex primo cittadino ha deciso di lasciare ufficialmente il ruolo. “Voglio andare davanti al giudice da libero cittadino”, ha detto. Ora la sua carica passa a un commissario prefettizio, mentre si attende il prosieguo della vicenda giudiziaria.

A un anno di distanza dalla sospensione dalla carica, Giuseppe D’Onofrio ha rassegnato le dimissioni da sindaco di Serracapriola. Sono state protocollate questa mattina. Scatta il conto alla rovescia di 20 giorni: alla scadenza del termine, il 25 febbraio, le dimissioni diventano efficaci e.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

