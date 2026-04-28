Sfida aperta per eleggere il nuovo Consiglio della Provincia di Verona | sono due le liste in campo

A Verona, si avvicina l’appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale, previsto per domenica 17 maggio. Sono state presentate due liste in corsa, e la fase di deposito dei candidati si è conclusa nei tempi stabiliti presso Palazzo Capuleti. Ora si attende l’esito delle votazioni, che deciderà la composizione del nuovo organismo provinciale.

A Palazzo Capuleti si è chiusa nei tempi previsti la fase di presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Verona, in programma domenica 17 maggio. Entro il termine fissato alle ore 12 di lunedì 27 aprile sono state depositate due liste, entrambe ammesse nel pomeriggio.🔗 Leggi su Veronasera.it

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