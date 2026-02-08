Sannio | Unione dei Moderati in corsa per le Provinciali sfida a due liste già in campo

La lista “Unione dei Moderati” si presenta ufficialmente nel Sannio e si prepara a sfidare le altre forze politiche alle prossime elezioni provinciali. La corsa è già aperta, con due liste in campo e la novità che potrebbe cambiare gli equilibri locali. I candidati della nuova formazione hanno annunciato la loro presenza, puntando a conquistare consensi tra gli elettori in vista del voto imminente.

Provinciali nel Sannio: “Unione dei Moderati” sfida le altre liste in corsa. La scena politica provinciale del Sannio si arricchisce di un nuovo elemento, con la presentazione ufficiale della lista “Unione dei Moderati”. L’evento, avvenuto alle 10:30 di oggi, 8 febbraio 2026, presso la Rocca dei Rettori, ha segnato un passaggio significativo nella preparazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. La Rocca dei Rettori, un complesso storico di notevole importanza per la regione, ha fatto da cornice all’atto di presentazione, sottolineando l’intenzione della lista di radicarsi nel territorio e nella sua storia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina è stata presentata ufficialmente l’Unione dei Moderati, la nuova lista che sostiene i candidati di Fratelli d’Italia e Forza Italia alle prossime provinciali di Benevento.

Oggi scadono i termini per presentare le liste dei candidati alle elezioni provinciali del 1° marzo.

