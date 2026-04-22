L’Oréal sfida il mercato | ricavi record e piano da 500 milioni

Nel corso del primo trimestre, la società di cosmetici ha registrato un aumento del 3,6% nei ricavi, che sono saliti a 12,15 miliardi di euro. Questa crescita rappresenta un nuovo risultato record per l’azienda, che ha annunciato un piano di investimento da 500 milioni di euro. I dati indicano una prestazione positiva nel mercato globale, con particolare attenzione alle vendite e alla strategia di espansione.

Il colosso della cosmetica L’Oreal ha registrato un incremento del 3,6% nei ricavi del primo trimestre, raggiungendo la cifra di 12,15 miliardi. I dati evidenziano una performance superiore rispetto all’andamento generale del comparto della bellezza, con il gruppo che è riuscito a incrementare la propria quota di mercato su scala globale. La strategia di espansione tra ripresa dei mercati e stabilità finanziaria. Nicolas Hieronimus, il vertice dell’azienda, ha sottolineato come l’inizio dell’anno sia stato estremamente positivo. Secondo quanto emerge dalla gestione aziendale, il miglioramento delle condizioni economiche osservato nel secondo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Oréal sfida il mercato: ricavi record e piano da 500 milioni Notizie correlate Ferrari: 2025 da record, ricavi oltre 7 miliardi e l’elettrica Luce pronta a rivoluzionare il mercato.La casa automobilistica di Maranello ha concluso l'anno 2025 con risultati eccezionali, superando gli obiettivi prefissati per il 2026 grazie a una... Mercato del lusso in ripresa, l’azienda comasca leader chiude con ricavi da 54,1 milioniGentili Mosconi chiude il 2025 con ricavi in forte crescita (+30%): migliorano ordini e marginalità, segnali positivi per il 2026 Numeri in forte... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L'Oréal for the Future Day 2026; Alex Bellini a L’Oréal For The Future: Dobbiamo fare come gli esploratori: guardare l’ambiente con occhi nuovi; L’Oréal accelera sulla sostenibilità, leva strategica per la crescita; Sostenibilità, al L’Oréal For The Future Day l’impegno per una bellezza responsabile e inclusiva. L'Oréal chiude il Q1 2026 a 12,15 miliardi di euroL’Oréal inaugura il 2026 con un primo trimestre solido: il colosso francese del beauty ha infatti registrato vendite pari a 12,15 miliardi di euro, in crescita del +3,6% a dati riportati e del +7,6% l ... it.fashionnetwork.com L'Oréal, fatturato primo trimestre sale a 12,15 miliardi di euro grazie a USA ed Europa(Teleborsa) - L'Oréal, colosso francese della cosmetica, ha chiuso i primi tre mesi del 2026 con un fatturato pari a 12,15 miliardi di euro, in crescita del +3,6% rispetto al trimestre precedente. A p ... borsa.corriere.it Sostenibilità, L’Oréal prosegue verso l’obiettivo net zero Net Zero entro il 2050. Questo l'obiettivo di L'Oréal Italia che ha organizzato a Milano la nuova edizione del “L’Oréal For The Future Day”, l’evento annuale di riferimento per L’Oréal Italia dedicato alla so facebook