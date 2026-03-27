Sezze gli studenti del corso serale Pacifici e De Magistris alla Coffee Competition di Anzio con due creazioni dedicate al territorio

Gli studenti del corso serale Pacifici e De Magistris hanno partecipato alla Coffee Competition di Anzio, presentando due creazioni ispirate al territorio locale. La competizione ha coinvolto giovani che hanno messo in mostra le proprie capacità tecniche e creative nel settore del caffè, con elaborazioni che richiamano elementi e tradizioni della zona. La manifestazione si è svolta in un contesto dedicato alla promozione delle competenze nel settore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una prova di tecnica, creatività e identità locale per gli studenti del corso serale dell’Istituto Pacifici e De Magistris di Sezze, protagonisti della XV edizione della Coffee Competition, manifestazione nazionale dedicata al mondo della caffetteria e dell’ enogastronomia, ospitata dall’Istituto Alberghiero “Apicio Colonna Gatti” di Anzio. In gara la 4B del corso serale. A rappresentare la scuola è stata la classe 4B del corso serale, accompagnata dai docenti Greco e Pacifico, che hanno seguito gli studenti in un percorso di preparazione definito intenso e altamente formativo. Due proposte nate dalle eccellenze di Sezze. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sezze, gli studenti del corso serale Pacifici e De Magistris alla Coffee Competition di Anzio con due creazioni dedicate al territorio Articoli correlati Leggi anche: “Attuare la Costituzione. Oltre gli ostacoli e gli abusi del potere”: De Magistris presenta il suo nuovo libro dedicato alla nostra Carta Leggi anche: Attuare la Costituzione, alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri la presentazione del libro di Luigi de Magistris in dialogo con Maurizio De Giovanni