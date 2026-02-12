Sicurezza la richiesta di FdI | Presidio di polizia fisso e niente case popolari a chi è condannato
Fratelli d’Italia ha presentato due ordini del giorno al Comune, chiedendo un presidio di polizia fisso in città e l’eliminazione delle case popolari per chi è condannato. La richiesta nasce dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno agitato la città. I rappresentanti del partito vogliono risposte rapide e azioni concrete per aumentare la sicurezza dei cittadini.
Fratelli d'Italia torna a trattare il tema della sicurezza in zona stazione. Fra le proposte, quella "di escludere da case popolari e contributi comunali chi sia condannato per rissa e spaccio" In seguito a recenti episodi di violenza avvenuti in città, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha presentato due ordini del giorno per chiedere al Comune di attuare “azioni immediate e concrete”. La prima proposta, firmata dal consigliere Pietro Maria Moretti, sollecita l'istituzione immediata di “un presidio fisso e stabile di Polizia Locale presso il porticato di via Farini e via Carducci”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
