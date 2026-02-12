Sicurezza la richiesta di FdI | Presidio di polizia fisso e niente case popolari a chi è condannato

Fratelli d’Italia ha presentato due ordini del giorno al Comune, chiedendo un presidio di polizia fisso in città e l’eliminazione delle case popolari per chi è condannato. La richiesta nasce dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno agitato la città. I rappresentanti del partito vogliono risposte rapide e azioni concrete per aumentare la sicurezza dei cittadini.

Fratelli d'Italia torna a trattare il tema della sicurezza in zona stazione. Fra le proposte, quella "di escludere da case popolari e contributi comunali chi sia condannato per rissa e spaccio" In seguito a recenti episodi di violenza avvenuti in città, il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha presentato due ordini del giorno per chiedere al Comune di attuare “azioni immediate e concrete”. La prima proposta, firmata dal consigliere Pietro Maria Moretti, sollecita l'istituzione immediata di “un presidio fisso e stabile di Polizia Locale presso il porticato di via Farini e via Carducci”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Sicurezza Polizia

La situazione nel Parco della Cavallerizza richiede interventi immediati.

Fratelli d’Italia ha avviato una raccolta firme in piazza XX Settembre, chiedendo l’istituzione di un presidio fisso e l’impiego di 100 vigili nell’area.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sicurezza Polizia

Argomenti discussi: Sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security; Il collasso degli ecosistemi globali minaccia la sicurezza nazionale dei paesi; Ccnl Vigilanza privata e servizi di sicurezza: al via la trattativa per il rinnovo; Dati Pgcasa.it su sicurezza casa: la LIGURIA è prima per richieste di sistemi d'allarme: da un'indagine di Pgcasa.it.

Sicurezza domestica. Cresce la richiesta di informazioni e di ricerche su antifurti e serviziIl rientro dalle vacanze di Natale si conferma uno dei momenti più critici per la sicurezza delle abitazioni. Case lasciate vuote per giorni aumentano il rischio di intrusioni e furti, e questo si ... primaonline.it

Metal detector a scuola, vertice in Prefettura sulla sicurezza. La mappatura sugli istituti: nessuna richiestaPORDENONE - Una prima fase ricognitiva nella quale sono state raccolte informazioni sulle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori) di Pordenone e provincia, esaminando ... ilgazzettino.it

Scontro sulla sicurezza in commissione consigliare a #sestosangiovanni, richiesta dalle opposizioni e convocata dopo 6 mesi facebook

Sicurezza informatica, sempre più attacchi hacker. In crescita la richiesta di “Cybersecurity Analysts” x.com