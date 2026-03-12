Istituzioni Chiesa e Forze dell' ordine unite contro l' usura | a Torchiarolo un presidio di prevenzione

A Torchiarolo, istituzioni, Chiesa e forze dell'ordine hanno organizzato un presidio di prevenzione contro l'usura. L'iniziativa mira a sensibilizzare e offrire supporto alle persone che affrontano problemi di sovraindebitamento e criminalità legata a queste attività. L'evento si inserisce in un percorso di collaborazione tra le varie realtà locali per contrastare pratiche illegali e proteggere i cittadini.

Nasce lo sportello anti-usura: iniziativa che offre un supporto concreto a chi si trova in difficoltà economiche, puntando a intervenire prima che i cittadini possano cadere nella rete della criminalità TORCHIAROLO – Si apre un nuovo capitolo nella lotta alla criminalità e al sovraindebitamento nel territorio brindisino. Grazie a una sinergia senza precedenti tra istituzioni civili, forze dell’ordine e mondo ecclesiastico, è stato istituito a Torchiarolo uno sportello anti-usura e antiracket destinato a servire l'intera provincia di Brindisi. Si tratta del primo presidio per tutto il territorio del Brindisino. Il progetto è stato presentato nella mattinata di oggi, giovedì 12 marzo, nella sala convegni del Comune di Torchiarolo, dove avrà sede lo sportello che diventerà punto di riferimento per i cittadini in difficoltà economiche. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

