Sette aree da rigenerare e 220 nuovi alloggi i progetti promossi e quelli rimandati
In un piano di intervento sono previste sette aree da rigenerare, con la costruzione di circa 220 nuovi alloggi. Sono stati approvati alcuni progetti per insediamenti commerciali e è stata conclusa la cessione della storica Borsa Merci al Comune. Alcuni progetti, invece, sono stati rimandati. La pianificazione riguarda anche interventi di riqualificazione urbana, senza indicare date precise di realizzazione.
Circa 220 alloggi, la realizzazione di alcuni insediamenti commerciali e la cessione al Comune della storica Borsa Merci. E' la sintesi delle prospettive di rigenerazione urbana che emergono dal voto del Consiglio Comunale circa le proposte raccolte allo scadere della seconda finestra dell’Avviso.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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