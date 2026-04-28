Sette aree da rigenerare e 220 nuovi alloggi i progetti promossi e quelli rimandati

In un piano di intervento sono previste sette aree da rigenerare, con la costruzione di circa 220 nuovi alloggi. Sono stati approvati alcuni progetti per insediamenti commerciali e è stata conclusa la cessione della storica Borsa Merci al Comune. Alcuni progetti, invece, sono stati rimandati. La pianificazione riguarda anche interventi di riqualificazione urbana, senza indicare date precise di realizzazione.