Un parco urbano fra le stazioni Lolli e Notarbartolo | verde e nuovi servizi per rigenerare le aree ferroviarie dismesse

Una proposta di creare un parco urbano tra le stazioni Lolli e Notarbartolo nasce dall’esigenza di riqualificare le zone ferroviarie abbandonate. I responsabili del progetto vogliono trasformare quegli spazi vuoti in un’area verde accessibile a tutti, con percorsi pedonali e aree giochi. La realizzazione mira a migliorare la qualità della vita dei residenti e a rendere più vivibile quella parte della città.

L'intervento, finanziato con 13 milioni, cambierà il volto del centro città grazie a spazi espositivi, negozi di vicinato e attività ludico-sportive. Accordo fra Comune, Regione e Rfi, che sarà stazione appaltante per accelerare i tempi di realizzazione. Lagalla e Carta: "Palermo sta vivendo una stagione di profonda trasformazione. Verso un'infrastruttura ecologica e sociale" Un nuovo parco urbano sull'asse Notarbartolo-Malaspina-Lolli per rigenerare le aree ferroviarie dismesse. L'intervento, finanziato con 13 milioni di euro nell'ambito del Fondo sviluppo e la coesione, trasformerà radicalmente il volto del centro città, "ricucendo" la storica trincea ferroviaria attraverso un sistema di infrastrutture verdi e servizi per la cittadinanza.

Il Comune di Foggia ha organizzato un incontro ufficiale per discutere la rigenerazione delle aree ferroviarie dismesse e dell’ex Cinema Ariston, dopo che la sindaca Maria Aida Episcopo ha inviato comunicazioni scritte a FS Sistemi Urbani S.

Il Comune potrebbe perdere l’occasione di riqualificare le aree ferroviarie dismesse, come l’ex Ariston.

