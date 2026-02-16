Un parco urbano fra le stazioni Lolli e Notarbartolo | verde e nuovi servizi per rigenerare le aree ferroviarie dismesse
Una proposta di creare un parco urbano tra le stazioni Lolli e Notarbartolo nasce dall’esigenza di riqualificare le zone ferroviarie abbandonate. I responsabili del progetto vogliono trasformare quegli spazi vuoti in un’area verde accessibile a tutti, con percorsi pedonali e aree giochi. La realizzazione mira a migliorare la qualità della vita dei residenti e a rendere più vivibile quella parte della città.
L'intervento, finanziato con 13 milioni, cambierà il volto del centro città grazie a spazi espositivi, negozi di vicinato e attività ludico-sportive. Accordo fra Comune, Regione e Rfi, che sarà stazione appaltante per accelerare i tempi di realizzazione. Lagalla e Carta: "Palermo sta vivendo una stagione di profonda trasformazione. Verso un'infrastruttura ecologica e sociale" Un nuovo parco urbano sull'asse Notarbartolo-Malaspina-Lolli per rigenerare le aree ferroviarie dismesse. L'intervento, finanziato con 13 milioni di euro nell’ambito del Fondo sviluppo e la coesione, trasformerà radicalmente il volto del centro città, "ricucendo" la storica trincea ferroviaria attraverso un sistema di infrastrutture verdi e servizi per la cittadinanza.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Rigenerazione aree ferroviarie dismesse ed ex Cinema Ariston: convocato un incontro istituzionale
Il Comune di Foggia ha organizzato un incontro ufficiale per discutere la rigenerazione delle aree ferroviarie dismesse e dell’ex Cinema Ariston, dopo che la sindaca Maria Aida Episcopo ha inviato comunicazioni scritte a FS Sistemi Urbani S.
Aree ferroviarie dismesse: perché come per l'ex Ariston il piano del Comune rischia di saltare
Il Comune potrebbe perdere l’occasione di riqualificare le aree ferroviarie dismesse, come l’ex Ariston.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Rigenerazione Urbana: un progetto comunale vuole trasformare l’ex Sicilcalce in un parco urbano. Presentato il progetto da 3 milioni di euroUna area che si riqualifica per puntare alla sostenibilità e biodiversità. Il Comune di Bagheria ha presentato il progetto definitivo per la conversione e rinaturalizzazione dell’area ex Sicilcalce, ... comune.bagheria.pa.it
Bagheria, presentato il progetto comunale che vuole trasformare l’ex Sicilcalce in un parco urbanoL’intervento non è isolato, ma rappresenta un tassello per quello che sarà il nuovo polo culturale e didattico, che integrerà in un unico complesso monumentale e naturalistico la storica villa Cattoli ... palermotoday.it
