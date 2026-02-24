Scontro all' incrocio tra auto e moto | sessantenne portato in ospedale

Un incidente all’incrocio tra auto e moto ha coinvolto un sessantenne, che è stato trasportato in ospedale con codice rosso. La causa è stata una manovra azzardata che ha portato alla collisione tra i due veicoli. Sul luogo, i soccorritori hanno prestato immediatamente assistenza, mentre i rilievi sono ancora in corso. La dinamica esatta dell’incidente resta da chiarire.

Un motociclista è stato condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dopo un incidente stradale avvenuto a Verona nella serata di lunedì. Erano da poco trascorse le 20.30, quando una Husqvarna e una Volkswagen si sono scontrate in viale Cristofoto Colombo, all'incrocio semaforico con via Tomaso da Vico, con una dinamica al vaglio della polizia locale di Verona, intervenuta per svolgere i rilievi del caso. Ad avere la peggio è stato il 60enne alla guida della moto, portato al Polo Confortini dal 118, arrivato sul posto con ambulanza ed automedica, per le gravi lesioni subite ad una mano. 🔗 Leggi su Veronasera.it Scontro auto-moto: scooterista di 37 anni portato in ospedaleMercoledì pomeriggio, un incidente stradale si è verificato in via Righetti, nel quartiere di Albaro a Genova. Incidente sulla Colombo: scontro auto-moto. Un ferito grave portato in ospedale con l'eliambulanzaUn incidente tra auto e moto ha causato il ferimento grave di un motociclista sulla via Cristoforo Colombo, al chilometro 22, vicino a Casalpalocco. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Scontro all’incrocio tra un’ambulanza e un’auto a Roncoferraro: quattro feriti in ospedale; Scontro all'incrocio, dopo la carambola una delle due auto si cappotta: un ferito; Verona | Scontro all'incrocio tra auto e moto: sessantenne portato in ospedale; Scontro all’incrocio senza segnaletica: Panda si ribalta all’incrocio tra corso Valdocco e via Giulio. Scontro all’incrocio senza segnaletica: Panda si ribalta all’incrocio tra corso Valdocco e via GiulioTarda mattinata, corso Valdocco-via Giulio: Smart e Panda si scontrano. 118, vigili del fuoco e polizia sul posto. giornalelavoce.it Ivrea, scontro all’alba tra due auto a San Giovanni: conducenti in ospedaleIncidente all’incrocio tra via Casale e viale Friuli. Decisivo il guardrail: nessun veicolo finisce nel naviglio ... giornalelavoce.it Scontro tra una Smart e una Fiat Panda all’incrocio di corso Valdocco con via Giulio. Dopo l’impatto la Panda si è ribaltata - facebook.com facebook