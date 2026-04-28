I termini per la presentazione delle domande di Servizio Civile si sono chiusi il 16 aprile e i dati raccolti dall’osservatorio del CNCA mostrano che in Italia l’interesse tra i giovani varia a seconda delle regioni. La Lombardia si distingue come l’area con meno domande rispetto ad altre zone del paese, evidenziando una diminuzione di adesioni in questa regione. La tendenza si conferma come una delle più consolidate negli ultimi anni.

Milano, 27 aprile 2026 - Si sono chiusi giovedì 16 aprile i termini per la presentazione delle domande di Servizio Civile e dall’osservatorio del CNCA emerge una tendenza ormai consolidata: nei progetti in Italia l’attrattività verso quest’esperienza procede a due velocità. Da una parte c’è il Sud che registra un elevato numero di candidature e una copertura pressoché completa dei posti disponibili. Dall’altro, invece, il Nord continua a mostrare diverse difficoltà. A livello nazionale il CNCA ha raccolto complessivamente 652 candidature: 545 per le sedi in Italia, a fronte di 297 posizioni disponibili, e 107 per l’estero, su 32 posti. Nonostante l’elevato numero di domande, nelle sedi italiane restano però scoperti 45 posti, pari al 15% del totale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Servizio Civile, Lombardia fanalino di coda in Italia: perché i giovani lo snobbano?

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