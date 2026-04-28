Servizi finanziari in provincia moria di sportelli bancari Crescono del 3% i prestiti alle famiglie

In provincia, si registra una riduzione degli sportelli bancari nel settore dei servizi finanziari, mentre i prestiti alle famiglie sono aumentati del 3%. Questa analisi si inserisce nel quadro del ‘Rapporto sull’economia Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2025 e scenari’, presentato recentemente, e fa parte di un’attività di monitoraggio condotta dall’osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna.

Dopo l’evento di presentazione del ‘Rapporto sull’economia Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2025 e scenari’, prosegue l’attività di analisi dell’osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna sull’andamento dei principali settori nelle due province. In questa sede il focus.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Credito, a Parma i prestiti alle famiglie crescono del 4.2%Famiglie e imprese di Parma continuano ad accumulare risorse, raggiungendo una ricchezza finanziaria complessiva di 32 miliardi di euro. Cusano Mutri, l’opposizione: “Carenza di servizi bancari e disagi alle Poste”I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meno sportelli bancari ma gli impieghi crescono; Class Editori, boom di abbonamenti digitali (+31,7%), crescono anche i lettori. Ricavi a 80 milioni nel 2025, la sfida di MF GPT; Inflazione a marzo, a Verona corre più veloce della media nazionale; Renault ricavi I trim +7,3% a 12,5 miliardi di euro, consegne -3% - Radio Studio90 Italia. Servizi finanziari, in Italia aumenta la presenza delle donne in ruoli di leadershipRoma, 20 marzo 2025 – Il settore dei servizi finanziari è all'avanguardia, nel nostro Paese, su leadership femminile e riduzione del gender pay gap: è in crescita, infatti, la presenza delle donne in ... quotidiano.net Servizi finanziari, aumenta la presenza di donne in ruoli di leadershipL’Italia, con il 43,1% di donne nei CdA delle società quotate che operano nel settore finanziario, è seconda soltanto a Francia (47,9%) e Spagna (45,1%) per quanto attiene alla rappresentanza ... repubblica.it Industria, Istat: a marzo i prezzi alla produzione crescono del 4,4% su mese e del 4,2% su anno (il dato precedente era -2,7%). E' un dato ALTISSIMO ! Prepariamoci ad una inflazione notevole, a meno che calano i consumi... Il forte incremento è legato alla - facebook.com facebook In Sardegna crescono del 4,2% i redditi dichiarati nel 2025. Rielaborazione dati delle Acli, Isola ottava #ANSA x.com