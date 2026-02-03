Cusano Mutri l’opposizione | Carenza di servizi bancari e disagi alle Poste
I consiglieri di opposizione a Cusano Mutri denunciano carenze nei servizi bancari e disagi alle Poste. Il gruppo Nuova Cusano, guidato dal capogruppo Marino Di Muzio e dagli altri membri, ha consegnato una segnalazione al sindaco per chiedere interventi concreti. La situazione, secondo loro, crea problemi quotidiani ai cittadini e richiede risposte rapide.
Tempo di lettura: 2 minuti I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo – hanno presentato al Sindaco di Cusano Mutri la segnalazioneproposta n. 34 del 2 febbraio 2026, con la quale portano all’attenzione dell’Amministrazione comunale le criticità legate alla carenza di servizi bancari e alle condizioni di fruizione dell’ufficio postale cittadino. “A seguito della chiusura dell’unico sportello bancario presente sul territorio comunale, Cusano Mutri – si legge nella nota – è ormai da tempo privo di un presidio bancario stabile, con evidenti disagi per cittadini, imprese e, in particolare, per le fasce più fragili della popolazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Cusano Mutri
Cusano Mutri: l’opposizione chiede una verifica urgente su depositi, sorgenti e rete fognaria
Cusano Mutri dice No alla violenza, UsAcli educa alla difesa e alla consapevolezza
Ultime notizie su Cusano Mutri
Argomenti discussi: San Leucio del Sannio, adottata la variante al Piano urbanistico comunale; San Nicola Manfredi, progetto di riqualificazione per Monterocchetta: interventi su Ruota del Molino e sicurezza urbana.
‘Carenza di servizi bancari e disagi per l’ufficio postale a Cusano Mutri’: l’opposizione scrive al sindacoI consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo – hanno presentato al Sindaco di Cusano Mutri la se ... ntr24.tv
Cusano Mutri, nodo campo polivalente: botta e risposta no-stopBotta e risposta senza soluzione di continuità quello ormai avviato tra la minoranza di Nuova Cusano e l'esecutivo guidato dal sindaco Pietro Crocco. Nella giornata di ieri un nuovo tassello dello ... ilmattino.it
Un pò di rassegna. Alla scoperta di Cusano Mutri, uno de I Borghi Piu' Belli D'Italia: https://moveo.telepass.com/cosa-vedere-cusano-mutri/ - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.