I consiglieri di opposizione a Cusano Mutri denunciano carenze nei servizi bancari e disagi alle Poste. Il gruppo Nuova Cusano, guidato dal capogruppo Marino Di Muzio e dagli altri membri, ha consegnato una segnalazione al sindaco per chiedere interventi concreti. La situazione, secondo loro, crea problemi quotidiani ai cittadini e richiede risposte rapide.

Tempo di lettura: 2 minuti I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo – hanno presentato al Sindaco di Cusano Mutri la segnalazioneproposta n. 34 del 2 febbraio 2026, con la quale portano all’attenzione dell’Amministrazione comunale le criticità legate alla carenza di servizi bancari e alle condizioni di fruizione dell’ufficio postale cittadino. “A seguito della chiusura dell’unico sportello bancario presente sul territorio comunale, Cusano Mutri – si legge nella nota – è ormai da tempo privo di un presidio bancario stabile, con evidenti disagi per cittadini, imprese e, in particolare, per le fasce più fragili della popolazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cusano Mutri, l’opposizione: “Carenza di servizi bancari e disagi alle Poste”

Approfondimenti su Cusano Mutri

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cusano Mutri

Argomenti discussi: San Leucio del Sannio, adottata la variante al Piano urbanistico comunale; San Nicola Manfredi, progetto di riqualificazione per Monterocchetta: interventi su Ruota del Molino e sicurezza urbana.

‘Carenza di servizi bancari e disagi per l’ufficio postale a Cusano Mutri’: l’opposizione scrive al sindacoI consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo – hanno presentato al Sindaco di Cusano Mutri la se ... ntr24.tv

Cusano Mutri, nodo campo polivalente: botta e risposta no-stopBotta e risposta senza soluzione di continuità quello ormai avviato tra la minoranza di Nuova Cusano e l'esecutivo guidato dal sindaco Pietro Crocco. Nella giornata di ieri un nuovo tassello dello ... ilmattino.it

Un pò di rassegna. Alla scoperta di Cusano Mutri, uno de I Borghi Piu' Belli D'Italia: https://moveo.telepass.com/cosa-vedere-cusano-mutri/ - facebook.com facebook