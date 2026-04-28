Servite le semifinali | Marradese-Mamante Camerlona-LAdriano

La Marradese di Samuele Spignoli si è qualificata per le semifinali dei playoff di Terza Categoria dopo aver pareggiato 1-1 contro il Sant’Alberto, grazie al miglior posizionamento in campionato. Le semifinali sono state stabilite: Marradese-Mamante e Camerlona-L’Adriano. La partita tra Marradese e Sant’Alberto si è conclusa con un pareggio che ha permesso alla squadra di Spignoli di avanzare nel torneo.

La Marradese di Samuele Spignoli (nella foto) si garantisce l’accesso alle semifinali dei playoff di Terza Categoria, pareggiando 1-1 col Sant’Alberto, in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare. Nel penultimo atto di questa post season i biancoazzurri affronteranno il Real Mamante che ha regolato 2-1 l’Atletico Lugo. Nell’altra semifinale la Polisportiva Camerlona, già qualificata grazie al secondo posto nella regular season, sarà opposta al Lido Adriano che, contropronostico, ha vinto 1-0 in casa delle Saline Romagna. Nel girone B passano Compagnia dell’Albero e Villanova, vittoriosa 3-2 con la Juvenilia. Risultati playoff Terza Categoria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Servite le semifinali: Marradese-Mamante. Camerlona-L.Adriano Notizie correlate Lido Adriano travolto dalla Wild Bagnara. Il Camerlona a CerviaCol successo per 4-1 sul Lido Adriano, nel recupero del girone A di Terza, la Wild Bagnara – grazie anche alla doppietta di Riccardo Medri (nella... Camerlona stasera contro Lido Adriano. Domani il Wild BagnaraIl weekend di Terza Categoria inizia questa sera (ore 20,30) a Camerlona con l’anticipo del girone A tra i locali – secondi a -2 dalla vetta – e il...