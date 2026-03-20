Camerlona stasera contro Lido Adriano Domani il Wild Bagnara

Stasera alle 20:30 si gioca a Camerlona l’anticipo del girone A di Terza Categoria tra la squadra locale, seconda in classifica a due punti dalla vetta, e il Lido Adriano. Domani invece sarà la volta del match tra il Wild Bagnara e un'altra formazione del campionato. La giornata di calcio amatoriale prosegue con due incontri in programma in questo fine settimana.

Il weekend di Terza Categoria inizia questa sera (ore 20,30) a Camerlona con l’anticipo del girone A tra i locali – secondi a -2 dalla vetta – e il Lido Adriano. Domani, invece, la capolista Wild Bagnara, la cui porta è difesa da Luca Marocchi (nella foto), farà visita al fanalino di coda Cral Mattei. Alla finestra Marradese e Saline Romagna rispettivamente impegnate a Lugo con l’Atletico e a Savarna col Sant’Alberto. Deve smaltire la delusione il Cervia United Under21, eliminato 2-3 dai pari età dell’Fcr Forlì nei quarti della fase regionale della Coppa Emilia di Categoria: non à bastato il vantaggio iniziale del bomber Diouss. Nel girone B... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camerlona stasera contro Lido Adriano. Domani il Wild Bagnara Articoli correlati Lido Adriano travolto dalla Wild Bagnara. Il Camerlona a CerviaCol successo per 4-1 sul Lido Adriano, nel recupero del girone A di Terza, la Wild Bagnara – grazie anche alla doppietta di Riccardo Medri (nella... Terza categoria. Allunga la Camerlona sul Wild Bagnara. Il Cral ne prende noveTre gare rinviate nel sabato del girone A di Terza ma la Camerlona festeggia il successo per 2-1 (Bini e Luca Guerra) a Sant’Alberto e si porta a +10...