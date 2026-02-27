Lido Adriano travolto dalla Wild Bagnara Il Camerlona a Cervia
Il campionato di Terza Categoria si accende con la vittoria della Wild Bagnara, che supera il Lido Adriano 4-1 nel recupero del girone A. La squadra si distingue grazie alla doppietta di Riccardo Medri e si avvicina alla capolista Camerlona, che domani affronterà il Cervia United. La partita si è conclusa con un risultato che cambia gli equilibri in classifica, lasciando ancora alcune gare da recuperare.
Col successo per 4-1 sul Lido Adriano, nel recupero del girone A di Terza, la Wild Bagnara – grazie anche alla doppietta di Riccardo Medri (nella foto) – si porta a -9 dalla capolista Camerlona (domani impegnata a Pisignano col Cervia United ) ma con due gare ancora da recuperare. Nel girone B, tutto in campo domenica, ieri sera si è giocato il big match di recupero Sporting Lugo-Biancanigo. Lughesi domenica poi contro il Villanova mentre la capolista Vatra ospita lo Sporting Castel Guelfo. Terza Categoria (20ª giornata, ore 14,30). Girone A (domani): Atlas-Atletico Lugo, Cervia Utd U21-Pol. Camerlona (Campo Martini, Pisignano), Giovecca-Stella Azzurra, Lido Adriano-Real Mamante, Marradese-Cral Mattei, Saline Romagna-Coyotes, Wild Bagnara-Sant’Alberto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
