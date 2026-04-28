serie d folgore match passerella pari e rimpianti per la leon

La Folgore Caratese affronta l’ultima partita della stagione di Serie D in una sfida senza pressione, in quanto il risultato non cambia la posizione in classifica. La squadra si presenta in campo con una formazione di riserva, mentre i tifosi assistono a una partita caratterizzata da pochi sussulti. La gara termina con un pareggio, lasciando alcuni rimpianti tra i sostenitori. Dopo l’incontro, i giocatori e i tifosi si preparano per la festa finale promozione.

La Folgore Caratese dà un nuovo (l’ultimo) appuntamento ai suoi tifosi per la grande festa finale promozione. La società azzurra ha chiesto e ottenuto a tempi record dalla Federazione l’anticipo a sabato sera del match casalingo contro il Sondrio. Questo è stato possibile visto che la gara, valida per la 34esima giornata di campionato, non influisce sulla classifica essendo i valtellinesi già matematicamente retrocessi. “Alziamo la Coppa al cielo“ il nome dell’evento con la possibilità di ritirare i biglietti al centro sportivo già in questi giorni. Per la cronaca, contro il Brusaporto è terminata 3-1 a favore degli orobici. Punto playoff per la Leon contro il ChievoVerona.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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