Sfida aperta a un Chievo deluso La Folgore pronta al match point E in D la Leon aspetta il Sondrio
La Folgore Caratese si prepara a giocare questa sera alle 14, puntando al possibile match point contro un Chievo che appare deluso e scoraggiato. La squadra avversaria ha subito una sconfitta recente, che ha aumentato le speranze di successo dei padroni di casa. Intanto, in Serie D, la Leon aspetta il Sondrio in una partita che potrebbe avvicinare la promozione.
Non è un match point – perché ci sono ancora ancora molte gare da giocare – ma poco ci manca per la Folgore Caratese chequesto pomeriggio alle 14.30 gioca a Verona contro il Chievo il big-match della domenica di tutta la Serie D. Azzurri primissimi, gialloblù secondi ma staccati di otto lunghezze e reduci dalla roboante sconfitta nel derby contro il Caldiero per 4-1 poco gradita (per usare un eufemismo) dalla tifoseria che ora si aspetta una reazione nel match più importante dell’anno, l’ultima occasione per ritornare in corsa per il primato. E la Serie C, obiettivo mai nascosto del presidente Laterza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Leon blocca il Chievo e fa un favore alla capolista Folgore
La sfida tra Leon e Chievo si trasforma in un'alleanza inaspettata: la Leon blocca il Chievo, favorendo la capolista Folgore Caratese.
CALCIO SERIE D. Folgore in salute a Sondrio, Leon-Casatese con Scipione
Nel prossimo turno di Serie D, la Folgore Caratese si presenta in buona forma a Sondrio, mentre la Leon si prepara alla sfida in Veneto contro il ChievoVerona, un impegno che ha suscitato ampi apprezzamenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
