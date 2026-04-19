calcio serie d terzo match point folgore basta un pari

Oggi alle 15, la Folgore Caratese affronta in casa la Real Calepina nel terzo match-point della stagione di Serie D. La squadra ha bisogno di un risultato positivo per qualificarsi definitivamente alla fase successiva, mentre la avversaria cerca di conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di eliminazione. La partita si svolge allo stadio locale, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive formazioni.

Terzo match-point per la Folgore Caratese oggi, in casa alle 15, contro la Real Calepina. Sarà la volta buona? Rispetto ai primi due, questo è il più semplice, sulla carta, visto che contro i ragazzi di Joelson, ex allenatore della Leon, per la Folgore è sufficiente un pareggio indipendentemente dai risultati degli altri campi. Anzi, dall’altro campo visto che solo il ChievoVerona, a -9, può potenzialmente raggiungere gli azzurri in testa – vincendo sempre – per poi giocarsi la Serie C allo spareggio. I veneti se la vedranno con la Castellanzese. Ma la sensazione è che oggi si decide tutto a Carate dove per la seconda volta di fila si registra il “tutto esaurito“ per partecipare alla grande festa-promozione dopo il nulla di fatto di otto giorni fa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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