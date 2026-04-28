Serie C Il Carpi incassa | arriva il bonus Cortesi

Nel campionato di Serie C, il Carpi ha ottenuto un risultato positivo grazie all'inserimento del bonus Cortesi. La squadra ha concluso il secondo anno consecutivo in Lega Pro con una salvezza anticipata, grazie anche alla collaborazione tra le società di Guidonia e Arezzo. La stagione si è conclusa con il club che ha incassato un bonus che contribuirà alle prossime attività.

Sull’asse Guidonia-Arezzo il Carpi ha chiuso nel miglior dei modi il secondo campionato di fila in Lega Pro che ha regalato un’altra salvezza anticipata. A Guidonia la squadra di Cassani ha ritrovato il successo esterno che mancava da quasi 5 mesi, mentre da Arezzo arrivavano notizie positive anche dal punto di vista economico. La promozione degli amaranto in B ha infatti portato nelle casse biancorosse altri soldi (circa 30-40mila euro) sotto forma di bonus che era stato inserito nel contratto di cessione a gennaio di Matteo Cortesi al club toscano. Una cifra dunque che fra trasferimento e bonus dovrebbe arrivare a poco meno di 250mila euro, incasso record della gestione Lazzaretti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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